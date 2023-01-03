Журналист немецкой газеты Bild получил осколочное ранение в Украине

Репортёр издание Bild Бьёрн Штритцель был ранен, находясь в зоне боевых действий на Украине.

3 января пресс-служба дислоцированного в Германии информационного агентства Bild сообщила, что сотрудник газеты Бьёрн Штритцель был ранен осколком боеприпаса во время нахождения на территории Украины, где журналист готовил репортаж. В пресс-релизе Bild отмечается, что ранение Штритцеля не было серьёзным, и сейчас представителю СМИ ничего не угрожает.

Характерно, что позднее Бьёрн Штритцель лично вышел на связь в социальных сетях, где заявил, что отделался порезом на лбу от разбитого стекла.