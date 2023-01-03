Канадские дальнобойщики колеблются с местом и временем новой забастовки

Канадские дальнобойщики, которые стали заметными фигурами в протестном движении, потрясшем страну в феврале 2022 года, заявили в понедельник, 2 января, что не будут бастовать в честь годовщины протеста.

Основатель Canada Unity, одной из групп, стоявших за недельной блокировкой центральной Оттавы прошлой зимой Джеймс Баудер, заявил, что он не может «гарантировать общественную безопасность и опасается судебного преследования участников».

Движение, начатое дальнобойщиками, мобилизованными против ограничений, вызванных ковид, потрясло страну, не привыкшую к таким социальным движениям.

Их забастовка, ставшая возможной благодаря обращению премьер-министра Джастина Трюдо к специальному закону, вызвала важные дебаты об общественных свободах в Канаде.

Джеймс Баудер объявил о намерении организовать протест в честь первой годовщины, а на прошлой неделе заявил о переносе нового мероприятия из столицы в Виннипег, в центр страны.

Сообщение о новой забастовке дальнобойщиков уже произвело впечатление на население. Полиция, столкнувшаяся с этим явлением в 2022 году, предупредила, что запретит демонстрации с участием транспортных средств на улицах Оттавы. А столичная провинция Онтарио в апреле приняла закон, позволяющий наказывать большим штрафом или даже годом тюрьмы за блокировку инфраструктуры.