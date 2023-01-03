Береговая охрана Италии спасла около 50 терпящих бедствие мигрантов

Благотворительная организация, отслеживающая суда с мигрантами в Средиземном море, заявила в понедельник (2 января), что итальянская береговая охрана доставила около 50 человек в безопасное после получения сигнала бедствия.

Компания Alarm Phone, которая управляет линией экстренной помощи для терпящих бедствие мигрантов, сообщила в Твиттере, что «с облегчением подтвердила, что итальянская береговая охрана наконец-то спасла» людей, которые начали звать на помощь в воскресенье.

Никакой дополнительной информации о спасенных не поступало.

