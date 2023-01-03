Республиканцы готовятся к битве с Джо Байденом

Республиканцы во вторник берут под свой контроль Палату представителей США и готовятся к «битве» с президентом Джо Байденом.

Но сначала они должны преодолеть разногласия в своих рядах вокруг избрания лидера фракции. Новые члены Конгресса, избранные в ходе промежуточных выборов в ноябре, встречаются в 12:00, чтобы принести присягу на два года.

Впервые с момента своей инаугурации Джо Байдену придется иметь дело с политически расколотым парламентом: его Демократическая партия сохранила контроль над Сенатом, а республиканская оппозиция получила незначительное большинство в Палате представителей.

