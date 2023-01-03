Агузарова выложил в Сеть свое фото в бикини, поразив поклонников своей фигурой
2023-01-03 09:33
60-летняя Жанна Агузарова поздравила своих фанатов с Новым годом, выложив в Сеть несколько своих фото. На одном из них артистка позирует в бикини, поразив поклонников стройной фигурой.
Жанне Агузаровой 60 лет, но выглядит она гораздо моложе.
Исполнительница выложила несколько своих снимков в соцсетях, поздравив поклонников с Новым годом.
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На одном из фото артистка позирует в бикини в черно-белую полоску. Тонкая талия, плоский живот и стройные ноги артистки приятно удивили фанатов знаменитости, которые считают, что их любимица выглядит на 20 лет моложе своего биологического возраста.
Опубликовано: Наталья Гончарова