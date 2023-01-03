Пригожин рассказал, что Артемовск превратили в фортификационный укрепрайон

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал в каких условиях приходится освобождать Артемовск, где за 8 лет был создан мощнейший укрепрайон.

По словам Пригожина, Артемовск (Бахмут) больше похож на фортификационное сооружение.

«Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом», — рассказал Пригожин.

Он отметил, что освобождение каждого дома, каждого квадрата земли – уже прорыв обороны.

«А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся», — добавил Пригожин добавил.

По словам основателя «Вагнер» требуется значительное докомплектование ВС России инженерной и бронетехникой такой, как БМП-3.