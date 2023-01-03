Эксперты высмеяли байку Зеленского о киевлянке, которая сбила беспилотник банкой с помидорами
2023-01-03 09:59
История, которую вспомнил Зеленский в своем новогоднем обращении о женщине, которая сбила российский БПЛА банкой маринованных помидор ни что иное, как типичная киевская пропаганда, рассказал Пятому каналу Юрий Кнутов.
Эксперт усомнился в правдивости истории озвученной Зеленским по ряду причин.
Во-первых, украинский президент путал факты, сначала банка была с огурцами, но в конце она стала с помидорами.
Кроме того, сбить «Герань» не просто, ее не видят даже продвинутые системы ПВО. Единичные случаи касались того, что в БПЛА попадали в упор из автомата.
Беспилотник выполнен из композитных материалов и имеет автономную систему охлаждения и его очень сложно обнаружить.
Опубликовано: Тарас Медведев