Байден опроверг информацию Сеула о совместных ядерных учениях

Сеул сообщил во вторник (3 января), что ведутся переговоры с Вашингтоном о совместных учениях с участием американских ядерных средств против растущих угроз со стороны обладающего ядерным оружием Пхеньяна.

Ранее президент США заявил, что Южная Корея не говорила о совместных ядерных учениях с Сеулом, что противоречит комментариям президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, сделанным на этой неделе.

В опубликованном в понедельник интервью газете Chosun Ilbo Юн Сок Ёль признал, что американского «ядерного зонтика и его расширенного сдерживания» уже недостаточно, чтобы успокоить южнокорейцев.

«Ядерное оружие принадлежит Соединенным Штатам, но подготовка, обмен информацией, учения и обучение должны осуществляться совместно Южной Кореей и Соединенными Штатами», — сказал президент, добавив, что Вашингтон воспринял эту идею «достаточно положительно».

Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, показал, что впервые слышит о таких маневрах и категорично заявил, что они не планировались.