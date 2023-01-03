Евросоюз проведет саммит в Киеве 3 февраля

Украина и Европейский Союз проведут саммит в Киеве 3 февраля, чтобы обсудить европейскую финансовую и военную поддержку, говорится в заявлении офиса президента Владимира Зеленского в понедельник.

Глава государства обсудил детали этой встречи на высшем уровне с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время своего первого в этом году телефонного разговора, говорится в сообщении.

Лидеры вместе обсудили поставку «соответствующего» вооружения и запуск новой программы финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, принятой в декабре Европарламентом.

Президент Украины настоял на том, чтобы первый взнос в его страну был выплачен в течение месяца.