Семь человек убиты во время спецоперации по задержанию совершивших побег из тюрьмы в Мексике

Семь человек были убиты в понедельник, 1 января, в Сьюдад-Хуаресе на севере Мексики в ходе полицейской операции по поиску заключенных.

Ранее сообщалось о сбежавших, накануне заключенных во время нападения на тюрьму, в результате которого уже погибли 19 человек.

В воскресенье утром вооруженные люди напали на центр содержания под стражей в этом городе на границе с США, убив 19 человек и позволив заключенным, в том числе лидеру банды, сбежать.

Министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль ранее сообщил журналистам, что десять охранников, семеро заключенных и двое нападавших были убиты в ходе воскресного нападения, приписываемого наркоторговцам.

По словам Луиса Кресенсио Сандоваля, четырнадцать задержанных и охранник были ранены, пятеро нападавших задержаны.