Семь человек убиты во время спецоперации по задержанию совершивших побег из тюрьмы в Мексике

APS
2023-01-03 10:51

Семь человек были убиты в понедельник, 1 января, в Сьюдад-Хуаресе на севере Мексики в ходе полицейской операции по поиску заключенных.

Ранее сообщалось о сбежавших, накануне заключенных во время нападения на тюрьму, в результате которого уже погибли 19 человек. 

В воскресенье утром вооруженные люди напали на центр содержания под стражей в этом городе на границе с США, убив 19 человек и позволив заключенным, в том числе лидеру банды, сбежать.

Министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль ранее сообщил журналистам, что десять охранников, семеро заключенных и двое нападавших были убиты в ходе воскресного нападения, приписываемого наркоторговцам. 

По словам Луиса Кресенсио Сандоваля, четырнадцать задержанных и охранник были ранены, пятеро нападавших задержаны.

Опубликовано: Тарас Медведев







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