Семь человек убиты во время спецоперации по задержанию совершивших побег из тюрьмы в Мексике
Семь человек были убиты в понедельник, 1 января, в Сьюдад-Хуаресе на севере Мексики в ходе полицейской операции по поиску заключенных.
Ранее сообщалось о сбежавших, накануне заключенных во время нападения на тюрьму, в результате которого уже погибли 19 человек.
В воскресенье утром вооруженные люди напали на центр содержания под стражей в этом городе на границе с США, убив 19 человек и позволив заключенным, в том числе лидеру банды, сбежать.
Министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль ранее сообщил журналистам, что десять охранников, семеро заключенных и двое нападавших были убиты в ходе воскресного нападения, приписываемого наркоторговцам.
По словам Луиса Кресенсио Сандоваля, четырнадцать задержанных и охранник были ранены, пятеро нападавших задержаны.
Опубликовано: Тарас Медведев