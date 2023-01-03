Волочкова поделилась снимком в обнаженном виде из спальни с огромным букетом роз
2023-01-03 11:09
Артистка балета Анастасия Волочкова выложила в сеть свое фото в постели с огромным букетом белоснежных роз.
Анастасия Волочкова разместила в личном блоге снимок из постели, где артистка балета не постеснялась предстать обнаженной.
-
Конечно, не удалось знаменитости избежать критики в свой адрес.
Праздники блондинка провела в рабочем режиме. В новогоднюю ночь балерина выступала в костюме Снегурочки в мини, пела и веселила гостей.
Расслабиться Анастасии удалось лишь 2 января, когда она и опубликовала в соцсетях свой снимок в постели.
Опубликовано: Наталья Гончарова