Картина Чебурашка за 2 дня стала лидером российского проката

Картина "Чебурашка" за первые 2 дня нового 2023 года стала лидером российского проката.

Картина "Чебурашка" на 2-ой день проката заработала более 304 000 000 российских рублей.

За 1 и 2 января фильм более 530 000 000 рублей. А с учетом пред-показов, которые стартовали на предпоследней неделе прошлого года, сборы оказались еще солиднее (695 000 000 рублей).

"Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко стал рекордсменом по нескольким пунктам. 1 января (225 000 рублей) фильм стал лучшим за всю историю современного российского проката. 2 января картина собрала лучшую дневную кассу в истории отечественного кино - более 266 000 000 рублей.