Эстония отмечает победу над Россией, над Советской Россией

Минутой молчания и военно-историческими реконструкциями отмечает Эстония памятный день, 3 января.

Исторической вехой, которая послужила поводом для праздника, стало подписание перемирия на фронте 31 декабря 1919 года. По этому соглашению в, так называемой Освободительной войне был объявлен режим тишины с 10.30 3 января.

2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор. И Эстония считает завершение войны своей победой над Советской Россией, а 3 января первым сигналом к этой идеологической небылице.

Историки установили, что 6127 защитников Эстонии погибли на фронте во время Освободительной войны.

