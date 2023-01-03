Сатирик Евгений Петросян появился на публике в компании светловолосой королевы красоты. Татьяны Брухуновой рядом с юмористом не было.

Евгений Петросян появился на публике в обществе красавицы-блондинки во время съемки новогоднего шоу на 1-ом из федеральных каналов. Снимок разместил в Сети портал "dni.ru".

Спутницей юмориста оказалась 38-летняя королева красоты из Новосибирска, учитель йоги, мама двоих сыновей Анна Андронович.

Супруги сатирика Татьяны Брухуновой не было рядом.