Журнал Rolling Stone вычеркнул Селин Дион из списка величайших певцов

Популярное издание "Rolling Stone" исключило Селин Дион из списка "200 величайших певцов всех времён".

Фанаты 54-летней Селин Дион возмущены тем фактом, что журнал "Rolling Stone" исключил Селин Дион из списка "200 величайших певцов всех времён".

Поклонники исполнительницы накинулись на издание, назвав подобный поступок позором.

Канадская артистка недавно была вынуждена отменить свои концерты, включая те, что запланированы на февраль 2023, из-за серьезного неврологического заболевания.