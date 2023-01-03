Зарубина пожаловалась, что только Лель и Чумаков поздравили ее с победой на «Суперстар! Возвращение»

Победительница 3-его сезона "Суперстар! Возвращение" Ольга Зарубина сообщила, что с первым местом из коллег по шоу ее поздравили только Катя Лель и Сергей Чумаков.

Исполнительница Ольга Зарубина одержала победу в телевизионном проекте "Суперстар! Возвращение" и была удивлена тем, что лишь двое коллег по шоу поздравили ее с первым местом.

Звезда сцены сообщила "Prozvezd", что поздравления получила только от двух экс-конкурентов: Кати Лель и Сергея Чумакова.

Остальные участники передачи не стали поздравлять Зарубину с победой. Артистка считает, что это связано с обидой коллег.