Соловьев призвал россиян не бояться умирать

Ведущий Владимир Соловьев поразил заявлением. Он призвал соотечественников не бояться идти на смерть, так как, по его мнению, "жизнь сильно переоценена".

Ведущий ТВ Владимир Соловьев заявил, что "жизнь сильно переоценена", а землякам не нужно бояться идти на смерть, так как все они попадут в рай.

Такое заявление Соловье сделал в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым", которая транслируется на телеканале "Россия".

Гости программы поддержали ведущего, заявив, что теперь у жителей РФ есть "нематериальная мечта".