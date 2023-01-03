Пригожин рассказал о «крепости в каждом доме» в Артемовске
Бизнесмен и основатель группы «Вагнера» рассказа, что ВСУ оборудовали «500 линий обороны» и «крепость в каждом доме» в Артемовске.
Подразделения украинской армии оборудовали «крепости в каждом доме» в Артемовске, поэтому продвижение российской армии идет с трудом, заявил основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Артемовск - это крепость в каждом доме. Сегодня взял один дом - прорвал оборону, а за ним еще одна оборона, а потом - еще одна. И сколько таких оборонительных линий? Если скажу 500, наверное, не ошибусь", - сказал он.
Город Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на севере ДНР. Министерство обороны России заявило о начале наступления в районе населенного пункта в начале декабря.
Опубликовано: Максим Алексеев
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