Пригожин рассказал о «крепости в каждом доме» в Артемовске

APS
2023-01-03 12:16

Бизнесмен и основатель группы «Вагнера» рассказа, что ВСУ оборудовали «500 линий обороны» и «крепость в каждом доме» в Артемовске.

Подразделения украинской армии оборудовали «крепости в каждом доме» в Артемовске, поэтому продвижение российской армии идет с трудом, заявил основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Артемовск - это крепость в каждом доме. Сегодня взял один дом - прорвал оборону, а за ним еще одна оборона, а потом - еще одна. И сколько таких оборонительных линий? Если скажу 500, наверное, не ошибусь", - сказал он.

Город Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на севере ДНР. Министерство обороны России заявило о начале наступления в районе населенного пункта в начале декабря.

Опубликовано: Максим Алексеев







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