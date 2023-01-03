Пригожин рассказал о «крепости в каждом доме» в Артемовске

Подразделения украинской армии оборудовали «крепости в каждом доме» в Артемовске, поэтому продвижение российской армии идет с трудом, заявил основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Артемовск - это крепость в каждом доме. Сегодня взял один дом - прорвал оборону, а за ним еще одна оборона, а потом - еще одна. И сколько таких оборонительных линий? Если скажу 500, наверное, не ошибусь", - сказал он.