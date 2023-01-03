Алсу выложила в Сеть снимок со взрослыми дочками, порадовав своих фанатов

Певица Алсу поделилась новогодней фотографией, где позирует вместе со своими наследницами.

Алсу выложила в своем микроблоге снимок со взрослыми дочками. Микелле уже 14 лет, а Сафине - 16.

Красавицы позируют в новогодних нарядах на фоне елки.

Фанаты заметили, что певица выглядит как старшая сестра девочек, но никак не мать, о чем сообщает портал "PopCornNews".