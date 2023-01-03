Алсу выложила в Сеть снимок со взрослыми дочками, порадовав своих фанатов
Певица Алсу поделилась новогодней фотографией, где позирует вместе со своими наследницами.
Алсу выложила в своем микроблоге снимок со взрослыми дочками. Микелле уже 14 лет, а Сафине - 16.
Красавицы позируют в новогодних нарядах на фоне елки.
Фанаты заметили, что певица выглядит как старшая сестра девочек, но никак не мать, о чем сообщает портал "PopCornNews".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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