Пригожин: армия Украины создала 500 линий обороны в Артёмовске

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о причинах, по которым российским военным тяжело продвигаться на Артемовском направлении.

Во вторник основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин посетил пункт дислокации своих подчинённых недалеко от Артёмовска, где публично заявил, что украинские войска создали не менее пятиста линий обороны в данном городе, где каждый дом является крепостью, оснащённой для ведения огня.

Находившиеся на встрече с Пригожиным бойцы ЧВК сообщили, что им необходимы новые поставки боеприпасов и боевых машин пехоты для осуществления наступательной операции в регионе.