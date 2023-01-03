Пекин считает ограничения, наложенные на китайских туристов, неприемлемыми и обещает контрмеры
Пекин во вторник (3 января) осудил введение тестов на Covid для путешественников из Китая десятком западных страны, предупредив, что может принять в ответ контрмеры.
«Некоторые страны ввели ограничения на въезд только для китайских путешественников. Она не имеет научной основы, а некоторые практики неприемлемы», — заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин, добавив, что Китай может «принять контрмеры на основе принципа взаимности».
Напомним, что первыми о тестировании и карантине для китайских путешественников заговори в Японии и США, затем к ним подключились Австралия и Великобритания, а также другие страны.
ЕС не стал вводить ограничения из-за пандемии в Китае, но ассоциации медиков в понедельник потребовали, чтобы их государства отреагировали на опасность, которая, по их мнению, может пройти из КНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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