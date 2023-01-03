Полиция в Германии обнаружила 16 нелегальных мигрантов в автобусах из Турина
Сотрудники федеральной полиции задержали 16 человек, которые хотели попасть в Германию нелегально.
Как сообщила во вторник федеральная полиция, во время проверки в День подарков чиновники обнаружили 14 сирийцев и двух человек из Бангладеш, которые хотели въехать в Германию на автобусе без необходимых документов.
Сообщается, что одиннадцать мигрантов из Сирии заплатили одному из двух водителей автобусов, чтобы тот отвез их в Германию.
Автобус ехал из Турина в Нюрнберг, когда сотрудники федеральной полиции проверили автомобиль на пограничном переходе Хёрбранц.
Все 16 мигрантов получили сообщения о попытках незаконного въезда. Позже сотрудники федеральной полиции вернули их обратно в Австрию.
42-летнему водителю теперь предстоит ответить за попытку контрабанды иностранцев. Мужчину отпустили после завершения полицейского расследования. Его 28-летний коллега изначально фигурирует в качестве свидетеля по этому делу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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