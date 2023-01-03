Полиция в Германии обнаружила 16 нелегальных мигрантов в автобусах из Турина

Сотрудники федеральной полиции задержали 16 человек, которые хотели попасть в Германию нелегально.

Как сообщила во вторник федеральная полиция, во время проверки в День подарков чиновники обнаружили 14 сирийцев и двух человек из Бангладеш, которые хотели въехать в Германию на автобусе без необходимых документов.

Сообщается, что одиннадцать мигрантов из Сирии заплатили одному из двух водителей автобусов, чтобы тот отвез их в Германию.

Автобус ехал из Турина в Нюрнберг, когда сотрудники федеральной полиции проверили автомобиль на пограничном переходе Хёрбранц.

Все 16 мигрантов получили сообщения о попытках незаконного въезда. Позже сотрудники федеральной полиции вернули их обратно в Австрию.

42-летнему водителю теперь предстоит ответить за попытку контрабанды иностранцев. Мужчину отпустили после завершения полицейского расследования. Его 28-летний коллега изначально фигурирует в качестве свидетеля по этому делу.