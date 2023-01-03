Новый министр безопасности Израиля посетил Храмовую гору, несмотря на предупреждения
Несмотря на предыдущие предупреждения со стороны радикальных палестинцев, ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посетил Храмовую гору в Иерусалиме.
«Наше правительство не прислушается к предупреждениям ХАМАСа», — сообщил Бен-Гвир о своем визите во вторник.
Глава правой экстремистской партии «Еврейская сила» уже несколько раз посещал Храмовую гору в качестве члена парламента от правительства и объявил о визите в качестве министра.
Правящая в секторе Газа исламистская палестинская организация ХАМАС ранее охарактеризовала планы визита Бен-Гвира как «прелюдию к эскалации в регионе».
Иудаизм почитает Храмовую гору как самое святое место. Для мусульман холм с Куполом Скалы и мечетью Аль-Акса является третьей святыней после Мекки и Медины.
Храмовая гора находится под управлением мусульман. Во избежание провокаций евреям, как и другим посетителям-немусульманам, разрешено посещать Храмовую гору в определенное время, но не молиться там.
Опубликовано: Тарас Медведев
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