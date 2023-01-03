Новый министр безопасности Израиля посетил Храмовую гору, несмотря на предупреждения

Несмотря на предыдущие предупреждения со стороны радикальных палестинцев, ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посетил Храмовую гору в Иерусалиме.

«Наше правительство не прислушается к предупреждениям ХАМАСа», — сообщил Бен-Гвир о своем визите во вторник.

Глава правой экстремистской партии «Еврейская сила» уже несколько раз посещал Храмовую гору в качестве члена парламента от правительства и объявил о визите в качестве министра.

Правящая в секторе Газа исламистская палестинская организация ХАМАС ранее охарактеризовала планы визита Бен-Гвира как «прелюдию к эскалации в регионе».

Иудаизм почитает Храмовую гору как самое святое место. Для мусульман холм с Куполом Скалы и мечетью Аль-Акса является третьей святыней после Мекки и Медины.

Храмовая гора находится под управлением мусульман. Во избежание провокаций евреям, как и другим посетителям-немусульманам, разрешено посещать Храмовую гору в определенное время, но не молиться там.