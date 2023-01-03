CNN: находящийся в критическом состоянии Реннер перенёс операцию

Американский актёр Джереми Реннер перенёс операцию после того, как стал жертвой несчастного случая во время уборки снега.

Телеканал CNN уведомляет, что актёр фильмов "Марвел" Джереми Реннер, который накануне был госпитализирован в критическом состоянии во время инцидента с уборкой снега, перенёс операцию. По данным CNN, Реннер получил тяжёлые травмы грудной клетки и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

Близкие Джереми Реннера поблагодарили медицинский персонал клиники за оказанную помощь, а также всех фанатов, выразивших слова поддержки в трудную для актёра минуту.