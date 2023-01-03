В России могут запретить продажу энергетиков подросткам
Госдума намерена ввести ограничения на продажу энергетиков и тоников для подростков, сообщает РИА Новости.
Депутат ГД России Султан Хамзаев, который состоит в комиссии по безопасности отмечает, что кроме запрета продажи сильных стимуляторов необходимо повести законодательно ответственность лиц, которые все же будут продавать такие напитки несовершеннолетним.
Депутат отметил, что подобные нормы уже приняты и апробированы на региональном уровне: в Татарстане, ХМАО и Новосибирске.
То, что энергетические коктейли вредны — говорят без исключения все медики, отметил в своем заявлении политик.
Опубликовано: Тарас Медведев
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