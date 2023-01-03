Садальский высказался по поводу изгнания Захаровой

APS
2023-01-03 13:20

Актер Станислав Садальский высказался об участи своей коллеги Александры Захаровой, которую вынудили уйти из "Ленкома".

Станислав Садальский назвал Александру Захарову шикарной актрисой.

Актер считает, что коллега была великолепна в спектакле "Женитьба", но ее убрали из пьесы.

Садальский убежден, что так глава "Ленкома" Марк Варшавер сводит счеты.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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