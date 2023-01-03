Садальский высказался по поводу изгнания Захаровой
Актер Станислав Садальский высказался об участи своей коллеги Александры Захаровой, которую вынудили уйти из "Ленкома".
Станислав Садальский назвал Александру Захарову шикарной актрисой.
Актер считает, что коллега была великолепна в спектакле "Женитьба", но ее убрали из пьесы.
Садальский убежден, что так глава "Ленкома" Марк Варшавер сводит счеты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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