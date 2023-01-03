Садальский высказался по поводу изгнания Захаровой

Ланская рассказала, как общается с экс-супругом Ивановым после развода в 2022 году

Актриса Валерия Ланская сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем, режиссером Станиславом Ивановым ради общего сына Артемия. Что было самым сложным в разводе, который состоялся в 2022 году?

Подробнее...