Ланская рассказала, как общается с экс-супругом Ивановым после развода в 2022 году
Актриса Валерия Ланская сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем, режиссером Станиславом Ивановым ради общего сына Артемия. Что было самым сложным в разводе, который состоялся в 2022 году?
Валерия Ланская и Станислав Иванов жили вместе 7 лет. Развелась звездная пара в 2022 году.
Самым сложным моментом в расставании знаменитостей стал разговор с сыном Артемием.
Родители объяснили мальчику, почему будут жить раздельно, что любят его.
Валерия и Станислав остались в дружеских отношениях и уже успели устроить личную жизнь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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