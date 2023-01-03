Ланская рассказала, как общается с экс-супругом Ивановым после развода в 2022 году

Актриса Валерия Ланская сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем, режиссером Станиславом Ивановым ради общего сына Артемия. Что было самым сложным в разводе, который состоялся в 2022 году?

Валерия Ланская и Станислав Иванов жили вместе 7 лет. Развелась звездная пара в 2022 году.

Самым сложным моментом в расставании знаменитостей стал разговор с сыном Артемием.

Родители объяснили мальчику, почему будут жить раздельно, что любят его.

Валерия и Станислав остались в дружеских отношениях и уже успели устроить личную жизнь.