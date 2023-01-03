Бузова и Батрудинов ходили по гвоздям в новогоднем выпуске Comedy Club, а их судьями были Алсу и Медведева

Поющая ведущая Ольга Бузова и комик Тимур Батрудинов ходили по гвоздям в эфире новогодней программы "Comedy Club", а судили их исполнительница Алсу и фигуристка Евгения Медведева.

В новогодней передаче "Comedy Club" известная ведущая Ольга Бузова и юморист Тимур Батрудинов ходили по гвоздям, а исполнительница Алсу и фигуристка Евгения Медведева были судьями данного соперничества.

Номер Бузовой дался тяжело - она даже заплакала, но справилась с испытанием, пройдя по гвоздям под свою песню "Танцуй под Бузову".

Конечно, Батрудинов лучше справился с заданием, а шел по гвоздям он под песню группы "Чайф" "Аргентина - Ямайка 5:0".

Певица Алсу и фигуристка Евгения Медведева были судьями состязания. Обе отметили скорость Батрудинова при преодолении препятствия, но победу присудили Бузовой за артистизм.