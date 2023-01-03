Группировка «Отважные» собирается дойти до Вашингтона, указатели уже установлены
2023-01-03 13:50
Спецназ группировки «Отважные», которые уже давно зарекомендовали свое название в боях на Донбассе установили необычные указатели на одной из позиций.
Здесь перечислены все важнейшие столицы киевского режима и его западных союзников, до которых могут добраться при желании «Отважные».
Ранее американский морпех и бывший инспектор ООН по вооружению Скот Риттер рассказал в блоге на Ютуб, что, если бы российские военные воевали также, как американцы в Ираке в операции «Буря в пустыне», то уже очень скоро они были бы на границах с ЕС и пошли бы дальше.
Опубликовано: Тарас Медведев