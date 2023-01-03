Первый лунный зонд Южной Кореи передает изображения Земли и Луны
Первый южнокорейский лунный зонд «Данури» передал поразительные черно-белые фотографии лунной поверхности и Земли, сообщил во вторник южнокорейский космический центр.
Данури — сокращение от «Дал», что означает Луна, и «Нури», что означает «наслаждаться», вылетел в августе из Соединенных Штатов на борту ракеты SpaceX и вышел на лунную орбиту в декабре после продолжительного полета для экономии топлива.
Эти изображения, созданные в период с 24 декабря по 1 января, были сделаны менее чем в 120 километрах от лунной поверхности, говорится в пресс-релизе Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).
Эти фото и видео будут «использованы для выбора мест, где в 2032 году может состояться высадка на Луну», добавил источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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