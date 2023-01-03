Кабанов назвал Лель сумасшедшей из-за ее слов о встрече с инопланетянами
2023-01-03 13:56
Солист группы "Корни" Алексей Кабанов раскритиковал свою коллегу по сцене Катю Лель после слов той о встрече с инопланетянами.
Катя Лель рассказывает о том, что к ней приходят пришельцы на регулярной основе. И, видимо, вскоре заберут ее насовсем.
Коллеги певицы рекомендуют ей наведаться к соответствующему специалисту.
К примеру, Алексей Кабанов уверен, что Лель не в себе.
Интересно, что исполнительница утверждает, что 28 лет держала в секрете необычные события, происходящие с ней.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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