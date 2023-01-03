Во французском Эвре после поджога автосалонов уничтожено 83 автомобиля

По словам прокурора Эвре Реми Кутена, серия пожаров, затронувших автосалоны вокруг Эвре, пережила новый эпизод в ночь с понедельника на вторник, когда в двух автосалонах пострадали 83 автомобиля.

Автосервисы Peugeot в Каэре и Citroën в Эвре сообщили, что, соответственно, 47 и 19 автомобилей были уничтожены, а 17 были изрядно повреждены.

Речь по словам прокурора идет о новых автомобилях, а также авто, оставленных частными лицами на техническое обслуживание.

Прокурор уточнил, что экстренные службы, пожарные и полиция вмешались в ситуацию около часа ночи, чтобы потушить пожары.

Ранее менее крупные пожары произошли в автосалонах округа в канун Нового года: 14 автомобилей пострадали в Peugeot, восемь в Citroën и один в Toyota в Эвре и его пригородах.