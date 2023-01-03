Во французском Эвре после поджога автосалонов уничтожено 83 автомобиля
По словам прокурора Эвре Реми Кутена, серия пожаров, затронувших автосалоны вокруг Эвре, пережила новый эпизод в ночь с понедельника на вторник, когда в двух автосалонах пострадали 83 автомобиля.
Автосервисы Peugeot в Каэре и Citroën в Эвре сообщили, что, соответственно, 47 и 19 автомобилей были уничтожены, а 17 были изрядно повреждены.
Речь по словам прокурора идет о новых автомобилях, а также авто, оставленных частными лицами на техническое обслуживание.
Прокурор уточнил, что экстренные службы, пожарные и полиция вмешались в ситуацию около часа ночи, чтобы потушить пожары.
Ранее менее крупные пожары произошли в автосалонах округа в канун Нового года: 14 автомобилей пострадали в Peugeot, восемь в Citroën и один в Toyota в Эвре и его пригородах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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