ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в городе Токмак Запорожской области
Украинские войска атаковали медицинское учреждение в Запорожье ночью на 3 января.
Член правительства Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что минувшей ночью вооружённые силы Украины с помощью ракет атаковали больницу в Токмаке. По данным Рогова, инцидент произошёл около четырёх часов утра по московскому времени, ввиду чего количество пострадавших к текущему моменту уточнить не удаётся.
Владимир Рогов отметил, что токмакская больница является местом лечения для множества больных, проживающих в Запорожье, а сам Токмак нередко подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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