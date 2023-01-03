ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в городе Токмак Запорожской области

Украинские войска атаковали медицинское учреждение в Запорожье ночью на 3 января.

Член правительства Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что минувшей ночью вооружённые силы Украины с помощью ракет атаковали больницу в Токмаке. По данным Рогова, инцидент произошёл около четырёх часов утра по московскому времени, ввиду чего количество пострадавших к текущему моменту уточнить не удаётся.

Владимир Рогов отметил, что токмакская больница является местом лечения для множества больных, проживающих в Запорожье, а сам Токмак нередко подвергается обстрелам со стороны ВСУ.