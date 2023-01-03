Буркина-Фасо выдворяет посла Франции из страны
Буркина-Фасо попросила Францию отозвать своего посла Люка Халлада после нескольких напряженных переговоров с военной хунтой, которые обострили отношения между двумя странами.
Сообщается, что министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба написала президенту Франции в конце декабря требование о смене представителя.
Это событие произошло менее чем через две недели после того, как Буркина-Фасо выслала координатора-резидента ООН Барбару Манци.
В ноябре посольство Франции в Уагадугу обвинило Буркина-Фасо в неспособности обеспечить надлежащую защиту миссии, подвергшейся нападению во время антифранцузских протестов в прошлом году.
В июле посол Франции был вынужден извиниться за то, что сравнил этнические конфликты в Буркина-Фасо с гражданской войной.
Буркина-Фасо все больше поддерживает Россию, по-видимому, под влиянием Мали, которая разорвала дипломатические отношения с Францией в прошлом году после того, как Париж осудил использование Бамако российских наемников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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