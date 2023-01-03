США исключают Буркина-Фасо из соглашения о свободной торговле с Африкой
Буркина-Фасо подтвердила свое обязательство восстановить конституционное правление в течение 18 месяцев после решения США исключить его из своей программы преференциальной торговли.
Офис американского торгового представителя заявил, что страна не выполнила требования Закона о росте и возможностях Африки (Agoa), потому что действовала неконституционно.
В прошлом году в Буркина-Фасо произошло два военных переворота, вызванных неспособностью властей контролировать усиливающееся исламистское повстанческое движение.
Agoa предоставляет африканским странам к югу от Сахары беспошлинный доступ в США, если они отвечают определенным квалификационным требованиям, включая продвижение к демократии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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