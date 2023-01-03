СЦКК: ВСУ выпустили 18 тысяч снарядов НАТО по ДНР с февраля 2022 года
Пресс-служба Совместного центра по контролю и координации прекращения огня раскрыло количество боеприпасов ВСУ, которые разорвались на территории ДНР за год.
3 января СЦКК обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил, что с 17 февраля 2022 года и по настоящий момент армия Украины выпустила более 93 тысяч боеприпасов по территории Донецкой Народной республики, 18 тысяч из которых являются снарядами калибра стран Североатлантического альянса (НАТО).
По данным СЦКК, с февраля прошлого года в результате обстрелов ВСУ погибло не менее 4405 мирных жителей ДНР, 132 из которых являются детьми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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