СЦКК: ВСУ выпустили 18 тысяч снарядов НАТО по ДНР с февраля 2022 года

Пресс-служба Совместного центра по контролю и координации прекращения огня раскрыло количество боеприпасов ВСУ, которые разорвались на территории ДНР за год.

3 января СЦКК обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил, что с 17 февраля 2022 года и по настоящий момент армия Украины выпустила более 93 тысяч боеприпасов по территории Донецкой Народной республики, 18 тысяч из которых являются снарядами калибра стран Североатлантического альянса (НАТО).

По данным СЦКК, с февраля прошлого года в результате обстрелов ВСУ погибло не менее 4405 мирных жителей ДНР, 132 из которых являются детьми.