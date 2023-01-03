Путин и Токаев обсудили высокий уровень взаимоотношений РФ и Казахстана

3 января Владимир Путин и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провели новые телефонные переговоры.

Днём вторника пресс-служба московского Кремля сообщила, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону, поздравив друг друга с наступившим новым годом. В беседе политики обсудили высокий уровень партнёрских отношений между Казахстаном и Россией, договорившись о дальнейшем сотрудничестве.

По данным пресс-службы Кремля, в рамках переговоров Владимир Путиным и Касым-Жомарт Токаев заверили друг друга в том, что Москва и Астана продолжат плодотворное взаимодействие в энергетической сфере.