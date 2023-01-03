Производители в Британии начинают 2023 год с сокращения производства
Британские производители начинают 2023 год с задержкой после того, как они сообщили об одном из самых резких падений своей активности после рецессии 2008-09 годов в декабре 2022 года.
Производители отразили резкое сокращение новых заказов и продолжающееся сокращение рабочих мест.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе S&P Global/CIPS UK упал до 45,3 в декабре с 46,5 в ноябре, самого низкого уровня с мая 2009 года, за исключением двух месяцев в начале пандемии COVID-19 в 2020 году.
«Производство сократилось одним из самых быстрых темпов за последние 14 лет, поскольку приток новых заказов ослаб», — сказал директор S&P Роб Добсон.
По его словам, снижение новых заказов было «тревожно резким», при этом слабый внутренний спрос сопровождался дальнейшим заметным падением новых заказов из-за рубежа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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