Производители в Британии начинают 2023 год с сокращения производства

Британские производители начинают 2023 год с задержкой после того, как они сообщили об одном из самых резких падений своей активности после рецессии 2008-09 годов в декабре 2022 года.

Производители отразили резкое сокращение новых заказов и продолжающееся сокращение рабочих мест.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе S&P Global/CIPS UK упал до 45,3 в декабре с 46,5 в ноябре, самого низкого уровня с мая 2009 года, за исключением двух месяцев в начале пандемии COVID-19 в 2020 году.

«Производство сократилось одним из самых быстрых темпов за последние 14 лет, поскольку приток новых заказов ослаб», — сказал директор S&P Роб Добсон.

По его словам, снижение новых заказов было «тревожно резким», при этом слабый внутренний спрос сопровождался дальнейшим заметным падением новых заказов из-за рубежа.