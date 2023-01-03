Италия откладывает решение по экстрадиции дочери экс-депутата ЕС, ожидая информации из Бельгии
Итальянский суд во вторник во второй раз отложил слушание по вопросу о том, передавать ли Бельгии женщину, подозреваемую в причастности к коррупционному скандалу в Катаре, потрясшему Европейский парламент.
Апелляционный суд северного города Брешиа первоначально отложил в прошлом месяце решение об экстрадиции Сильвии Панзери после того, как ее адвокаты заявили, что запрос должен быть отклонен из-за переполненности бельгийских тюрем.
Судьи запросили у Бельгии информацию о ее пенитенциарной системе, но на повторном слушании во вторник заявили, что еще не получили необходимых указаний, и отложили заседание до 16 января.
38-летняя Панцери является дочерью бывшего депутата ЕС Пьера Антонио Панцери, которого прокуратура Брюсселя считает одним из главных участников коррупционного скандала.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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