Анна Заворотнюк рассказала, что на Новый год только детское шампанское
2023-01-03 14:35
Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна на Новый год пила только детское шампанское. В чем причина отказа от спиртного?
Анна Заворотнюк переехала в Дубай вместе с супругом. Модель думала, что в теплом климате ее иммунитет улучшится, но без конца болеет здесь.
Из-за болезни Анна отказалась от спиртного на Новый год, так как не хотела смешивать алкоголь с антибиотиками.
Знаменитость шутит, что вспомнила вкус детства, так как пила только детское шампанское.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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