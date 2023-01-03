Анна Заворотнюк рассказала, что на Новый год только детское шампанское

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна на Новый год пила только детское шампанское. В чем причина отказа от спиртного?

Анна Заворотнюк переехала в Дубай вместе с супругом. Модель думала, что в теплом климате ее иммунитет улучшится, но без конца болеет здесь.

Из-за болезни Анна отказалась от спиртного на Новый год, так как не хотела смешивать алкоголь с антибиотиками.

Знаменитость шутит, что вспомнила вкус детства, так как пила только детское шампанское.