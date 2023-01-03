Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Днём 3 января в трёх областях Украины экстренно зазвучали сигналы воздушной тревоги, которые оповещают местных жителей о необходимости проследовать в укрытие.
Министерство цифровой информации Украины уведомляет, что около двух часов дня по московскому времени в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога, сигнализирующая о возросшей угрозе новых ракетных атак со стороны вооружённых сил России.
По данным украинского Минцифры, также сигналы воздушной тревоги зазвучали в некоторых районах Запорожской области, которые остаются под контролем ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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