В Министерстве обороны России сообщили о ликвидации более ста иностранных наёмников, которые сражались на территории ДНР, заняв сторону Киева.

Генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл новый брифинг российского Минобороны, в рамках которого сообщил, что за сутки ведения спецоперации войска РФ ликвидировали не менее ста тридцати иностранных наёмников, которые вступили в ряды ВСУ и дислоцировались в населённых пунктах Масляковка и Краматорск в Донецкой Народной республике.

По данным Конашенкова, уничтожение зарубежного военного контингента было осуществлено с помощью авиации военно-космических сил России и высокоточных ракет.