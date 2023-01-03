МО РФ: российские войска уничтожили 2 диверсионно-разведывательные группы ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении российскими войсками 2 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области.

3 января российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил о том, что в окрестностях сёл Новосёловское и Табаевка Харьковской области служащими армии России ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, за минувшие сутки специальной военной операции России на Украине в Харьковской области российскими солдатами также уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.