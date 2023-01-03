Драпеко высказалась по поводу ремейков советских картин
Актриса и депутат ГосуДумы Елена Драпеко уверена, что ремейки совтских картин необходимы, но высокого качества, а таких пока нет.
Исполнительница одной из главных ролей легендарной картины "А зори здесь тихие", актриса Елена Драпеко, а ныне депутат ГосДумы РФ убеждена, что ремейки советских фильмов нужны, но не в том качестве, которое мы видим сейчас.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре считает, что хорошие фильмы не получаются.
Драпеко предлагает снимать что-то новое раз ремейки не могут сравниться с оригиналами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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