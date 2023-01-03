ВС РФ уничтожили одну ДРГ и более 120 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что солдаты ВС РФ уничтожили одну диверсионно-разведывательную группу и более 120 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

Во вторник, 3 января 2023 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал о ситуации на Красно-Лиманском направлении.

Конашенков утверждает, что за прошедшие сутки спецоперации служащие армии России на данном участке фронта нанесли высокоточные удары по позициям четырёх штурмовых отрядов вооружённых сил Украины, уничтожив более 120 единиц личного состава убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины, 3 пикапа и 2 автомобиля противника.

Также в районе села Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожена одна украинская диверсионно-разведывательная группа.