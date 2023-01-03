Плющенко сделал своей жене Рудковской очень щедрый подарок на день рождения

День рождения Яна Рудковская праздновала 2 января. В этот день Евгений Плющенко откатал ледовое шоу "Снегурочка", так как пропустил его премьеру из-за гриппа. Также супруг подарил имениннице очень щедрый подарок.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская отпраздновала день рождения 2 января.

Ее муж, фигурист Евгений Плющенко подарил любимой 1 000 000 российских рублей.

Кроме того, спортсмен откатал ледовое шоу "Снегурочка", премьеру которого пропустил из-за гриппа.

Именинница наблюдала за действием на льду в партере, а рядом с ней был ее старший сын Николай Батурин, а на льду выступал и младший - Александр Плющенко.