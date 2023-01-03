Артиллерия РФ уничтожила три американских гаубицы М-777 в Артёмовске и ЛНР
Российские артиллеристы ликвидировали три гаубичные установки M-777, которые были поставлены армии Украины и Соединённых Штатов.
Днём 3 января Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны России, где сообщил, что в рамках контрбатарейной борьбы российские артиллеристы нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, которые управляли гаубицами M-777 американского производства.
По данным Конашенкова, американские гаубицы дислоцировались возле населённых пунктов Артёмовск в Донецкой Народной республике, а также в Червоной Диброве на территории ЛНР. Также Игорь Конашенков утверждает, что минувшей ночью российские войска поразили две установки HIMARS в Дружковке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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