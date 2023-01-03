Сестра покойной Жанны Фриске Наталья показала человека, которого ждала всю жизнь
Сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске Наталья выложила в сеть фото своей маленькой дочки Луны.
8 апреля 2022 года 36-летняя Наталья Фриске родила дочь Луну, что стало событием, которое помогло справиться с потерей Жанны и сестре, и остальным близким покойной.
В соцсетях Наталья в первый раз выложила фото малышки, о чем сообщает издание "Teleprogramma". Рождение дочки мать назвала самым важным итогом прошлого года.
Наталья рассказала, что Луна души не чает в своем дедушке, с которым нашла общий язык.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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