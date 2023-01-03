Войска РФ поразили крупный склад техники ВСУ в Дружковке, включая 2 РСЗО HIMARS

Минувшей ночью российские военные уничтожили склад армии Украины с боеприпасами и тяжёлой техникой.

Пресс-секретарь Минобороны России по вопросам СВО Игорь Конашенков утверждает, что в ночь на вторник российские артиллеристы нанесли огневое поражение крупному складу с военной техникой вооружённых сил Украины, который располагался в населённом пункте Дружковка в Донецкой Народной республике.

Конашенков подчёркивает, что в результате удара по украинскому складу были уничтожены 800 боеприпасов натовского калибра, две американские реактивные системы залпового огня HIMARS и четыре РСЗО Vampire, произведённых в Чехии.