Садальский объяснил, почему поддержал СВО

Актер Станислав Садальский решил раскрыть причины того, почему поддержал СВО России в Донбассе.

Станислав Садальский убежден, что конфликт начала не Россия, а Украина.

Актер утверждает, что в соседней стране началось унижение русских, русского языка. Избежать этого украинские власти могли бы, приравняв язык к государственному.

Садальский рассказал в эфире одного из Телеграм-каналов, что провокация украинцами россиян началась еще в 1991 году.

Артист однозначно поддерживает СВО, так как иначе было никак нельзя.